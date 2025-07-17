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Anwälte im Einsatz

Nackte Wahrheit

SAT.1Staffel 5Folge 10vom 17.07.2025
Nackte Wahrheit

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Anwälte im Einsatz

Folge 10: Nackte Wahrheit

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Als Tina Fröbel ein Videotelefonat von ihrem Ehemann Ingo bekommt, stockt ihr der Atem. Denn im Hintergrund des Hotelzimmers kommt eine nackte Frau aus dem Bad. Verzweifelt wendet sich die zweifache Mutter an Rechtsanwalt Bernd Römer, weil sie die Scheidung will - und der findet Erstaunliches heraus.

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