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Anwälte im Einsatz

Ich kann mich nicht erinnern!

SAT.1Staffel 5Folge 19
Ich kann mich nicht erinnern!

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Anwälte im Einsatz

Folge 19: Ich kann mich nicht erinnern!

45 Min.Ab 12

Die junge Mutter Iris Lorenz leidet plötzlich unter Schwindelattacken und einem lauten Piepen im Ohr. Über Nacht folgt der Kollaps: Sie hat eine Teilamnesie und kann sich mit einem Mal nicht mehr an die letzten Jahre erinnern. Das versucht ihr Ex im Sorgerechtsstreit um ihre zwei Kinder auszunutzen. Aber da ist noch die kämpferische Anwältin Brygida Braun, die der verzweifelten Iris beisteht.

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