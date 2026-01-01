Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 9
45 Min.Ab 12

Der Abend, an dem die zweifache Mutter Melanie ihren 40. Geburtstag feiert, stellt das bisherige Familienleben vollständig auf den Kopf. Melanie will nicht mehr nur Mutter und Ehefrau sein, sondern ihr Leben in vollen Zügen genießen. Plötzlich hängt alles an Ehemann Jens. Wird Anwältin Sylvia Beutler-Krowas dem Vater helfen können, seine Ehe und die Familie zu retten?

