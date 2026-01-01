Was ist nur mit meiner Frau los?Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 9: Was ist nur mit meiner Frau los?
45 Min.Ab 12
Der Abend, an dem die zweifache Mutter Melanie ihren 40. Geburtstag feiert, stellt das bisherige Familienleben vollständig auf den Kopf. Melanie will nicht mehr nur Mutter und Ehefrau sein, sondern ihr Leben in vollen Zügen genießen. Plötzlich hängt alles an Ehemann Jens. Wird Anwältin Sylvia Beutler-Krowas dem Vater helfen können, seine Ehe und die Familie zu retten?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
