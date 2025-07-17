Einmal freimachen bitteJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 20: Einmal freimachen bitte
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die attraktive Masseurin Vanessa Bäumer soll einen ihrer Patienten während der Behandlung sexuell belästigt haben. Ein heftiger Vorwurf, der sich sofort auf ihre Auftragslage auswirkt. Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft die junge Frau verzweifelt um ihren Ruf und um ihre Existenz!
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1