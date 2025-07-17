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Anwälte im Einsatz

Einmal freimachen bitte

SAT.1Staffel 5Folge 20vom 17.07.2025
Einmal freimachen bitte

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Anwälte im Einsatz

Folge 20: Einmal freimachen bitte

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die attraktive Masseurin Vanessa Bäumer soll einen ihrer Patienten während der Behandlung sexuell belästigt haben. Ein heftiger Vorwurf, der sich sofort auf ihre Auftragslage auswirkt. Mit Unterstützung von Rechtsanwalt Ralf Vogel kämpft die junge Frau verzweifelt um ihren Ruf und um ihre Existenz!

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