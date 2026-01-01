Was hast du letzte Nacht getan?Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 2: Was hast du letzte Nacht getan?
47 Min.Ab 12
Als Karin Jansen ihren Ehemann auf Mallorca überraschen will, trifft sie der Schlag. Der 38-Jährige soll versucht haben, eine junge Frau zu vergewaltigen. Rechtsanwalt Bernd Römer sucht nach Karins' spurlos verschwundenem Mann und deckt dabei eine erschreckende Wahrheit auf ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1