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Anwälte im Einsatz

Wie dreist seid ihr denn?

SAT.1Staffel 5Folge 18vom 17.07.2025
Wie dreist seid ihr denn?

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Anwälte im Einsatz

Folge 18: Wie dreist seid ihr denn?

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Silvia Frings fällt aus allen Wolken, als plötzlich ihre Eltern nach zwölf Jahren Funkstille bei ihr vor dem Haus campieren und von ihrer verstoßenen Tochter auch noch Unterhalt fordern. Rechtsanwalt Niklas Dittberner unternimmt alles, um herauszufinden, ob das Paar die 29-Jährige nicht nur einfach ausnehmen will.

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