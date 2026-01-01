Anwälte im Einsatz
Folge 22: Du verlässt mich nicht!
45 Min.Ab 12
Birgit Gerstner platzt in die Kanzlei von Ulrike Tasic. Die 34-Jährige sucht Schutz vor ihrem Mann, der sie schlägt. Doch als der eintrifft, widerruft Birgit plötzlich alles. Irgendetwas hat der gewalttätige, krankhaft eifersüchtige Jens gegen sie in der Hand. Wird es der Anwältin gelingen, Birgits Geheimnis zu lüften?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1