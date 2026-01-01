Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Du verlässt mich nicht!

SAT.1Staffel 5Folge 22
Du verlässt mich nicht!

Anwälte im Einsatz

Folge 22: Du verlässt mich nicht!

45 Min.Ab 12

Birgit Gerstner platzt in die Kanzlei von Ulrike Tasic. Die 34-Jährige sucht Schutz vor ihrem Mann, der sie schlägt. Doch als der eintrifft, widerruft Birgit plötzlich alles. Irgendetwas hat der gewalttätige, krankhaft eifersüchtige Jens gegen sie in der Hand. Wird es der Anwältin gelingen, Birgits Geheimnis zu lüften?

