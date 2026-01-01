Anwälte im Einsatz
Folge 25: Schlüpfrige Angelegenheit
45 Min.Ab 12
Die 45-jährige Sabine Richter hat heute ihren ersten Arbeitstag in einer neuen Firma. Nach längerer Arbeitslosigkeit ist die Mutter und Ehefrau überglücklich, endlich wieder einer geregelten Beschäftigung nachzugehen. Doch der neue Job wird für Sabine und ihre Familie zum Verhängnis.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1