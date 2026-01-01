Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Zum Tanzen zu dick

SAT.1Staffel 5Folge 27
Zum Tanzen zu dick

Zum Tanzen zu dickJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 27: Zum Tanzen zu dick

45 Min.Ab 12

Rosa Mielke ist zu dick zum Tanzen - das jedenfalls findet ihr Trainer. Er macht sich lustig über die Cheerleaderin und will sie nicht mit zum Wettkampf nehmen. Um ihre Tochter vor Diskriminierung und Beleidigungen zu schützen, schaltet Mutter Dagmar Rechtsanwalt Giorgio Forliano ein. Und der findet Erstaunliches heraus ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen