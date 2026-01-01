Anwälte im Einsatz
Folge 28: Wer ist meine Mutter?
45 Min.Ab 12
Die Welt der 17-jährigen Caro Busse bricht zusammen, als sie erfährt, dass sie adoptiert wurde. Mit Anwalt Claus Pinkerneil macht sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Aber die scheint spurlos verschwunden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1