SAT.1Staffel 5Folge 29
45 Min.Ab 12

Aileen Feldkamp ist geschockt: Nach einem unbeschwerten Abend in einem angesagten Berliner Club wacht sie am nächsten Tag im Krankenhaus auf. Ein Unbekannter hat die 30-Jährige offenbar mit K.O.-Tropfen ausgeknockt und missbraucht! Findet Rechtsanwältin Brygida Braun das Sex-Monster, das nicht das erste Mal zugeschlagen hat?

