Anwälte im Einsatz
Folge 30: Diagnose: Durchgeknallt!
46 Min.Ab 12
Nachdem die 15-jährige Charlie Michel das Auto des Schulddirektors beschmiert, ist für das Jugendamt das Maß voll. Die Halbwaise soll in ein geschlossenes Mädchenheim! Für Charlies Mutter ein schwerer Schock! Als eine Psychologin Charlie auch noch eine gefährliche Störung bescheinigt, scheint alles verloren. Aber Rechtsanwalt Ralf Vogel nimmt den Kampf auf, damit Charlie zu ihrer Mutter zurück kann.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1