Anwälte im Einsatz
Folge 43: Der Einbrecher unter der Dusche
45 Min.Ab 12
Ahnungslos genießt Marco Weber die morgendliche Dusche, als plötzlich die Polizei vor ihm steht und ihm schweren Einbruchsdiebstahl vorwirft. Der 35-Jährige ist fassungslos: denn die Frau, mit der er eine heiße Liebesnacht hatte, wohnt nicht in dem Haus, aus dem alle Wertgegenstände gestohlen wurden! Kann Rechtsanwalt Ralf Vogel die Unschuld seines Mandanten beweisen?
Alle Staffeln im Überblick
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1