Ich will meinen Job zurück!Jetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 48: Ich will meinen Job zurück!
46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Die alleinerziehende Schulköchin Maja Diedrich bangt um ihren Job, als die Schülerschaft urplötzlich an Erbrechen und Durchfall erkrankt. Salmonellen-Alarm! Schuldirektor Bastian Weiß ist sich sicher: Maja hat gammeliges Fleisch verkocht! In ihrer Verzweiflung wendet sich die Schulköchin an die Anwältin Catherina Hellbach. Schon bald wird klar: Der Verantwortliche für den Kantinen-Skandal ist kein ausgebildeter Koch!
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1