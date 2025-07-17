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Anwälte im Einsatz

Ich will meinen Job zurück!

SAT.1Staffel 5Folge 48vom 17.07.2025
Ich will meinen Job zurück!

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Anwälte im Einsatz

Folge 48: Ich will meinen Job zurück!

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die alleinerziehende Schulköchin Maja Diedrich bangt um ihren Job, als die Schülerschaft urplötzlich an Erbrechen und Durchfall erkrankt. Salmonellen-Alarm! Schuldirektor Bastian Weiß ist sich sicher: Maja hat gammeliges Fleisch verkocht! In ihrer Verzweiflung wendet sich die Schulköchin an die Anwältin Catherina Hellbach. Schon bald wird klar: Der Verantwortliche für den Kantinen-Skandal ist kein ausgebildeter Koch!

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