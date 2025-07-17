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Anwälte im Einsatz

Überstüzte Flucht

SAT.1Staffel 5Folge 51vom 17.07.2025
Überstüzte Flucht

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Anwälte im Einsatz

Folge 51: Überstüzte Flucht

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Eine Polizeistreife stoppt ein gestohlenes Auto. Die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie die Diebe stellen: Die Fahrerin ist minderjährig und auf der Rückbank schläft ein fünfjähriger Junge. Rechtsanwalt Giorgio Forliano nimmt sich der kleinen Autodiebin an. Doch das Einzige, was sie ihm verrät: Der Junge schwebt in höchster Gefahr!

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