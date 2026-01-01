Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Du entkommst mir nicht!

SAT.1Staffel 5Folge 53
Du entkommst mir nicht!

Du entkommst mir nicht!Jetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 53: Du entkommst mir nicht!

45 Min.Ab 12

Tina Meisner bricht in Panik aus, als ihr gewalttätiger und psychisch kranker Ex-Mann plötzlich vor ihr steht und sie bedroht. Er ist als geheilt aus der Klinik entlassen und will unbedingt Kontakt zu seiner sechs Jahre alten Tochter. Rechtsanwältin Brygida Braun ist alarmiert. Denn sie ist überzeugt, dass der Ex ihrer Mandantin immer noch gefährlich ist. Doch wie soll sie ihm das nachweisen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen