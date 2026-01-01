Anwälte im Einsatz
Folge 55: Ben darf nicht leiden!
46 Min.
Weil die Krankenkasse seinem schwerkranken Sohn Ben ein vielversprechendes Medikament nicht genehmigt, begeht Tobias Wolf einen fatalen Fehler: Er überfällt eine Tankstelle. Nachdem es Anwältin Ulrike Tasic gelungen ist, ihren Mandanten vor der U-Haft zu bewahren, kämpfen sie Seite an Seite für Bens Rechte.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1