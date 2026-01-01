Anwälte im Einsatz
Folge 58: Deine Kinder brauchen Hilfe
46 Min.
Eva Mertens hat gleich einen schlechten Start, als sie die Kinder ihres Freundes Matthias kennenlernt. Denn kurz darauf wird ihr eine hohe Summe Geld gestohlen, für die die 34-Jährige bei ihrem Arbeitgeber geradestehen muss. Könnte Matthias' Sohn dahinter stecken? Sie bittet Anwalt Bernd Römer, ihr zu helfen. Der stößt bald auf eine große Lebenslüge.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1