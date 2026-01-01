Anwälte im Einsatz
Folge 63: Der Geist in unserem Garten
45 Min.
Marie Krüger ist geschockt, als sie nachts einen Geist im Garten sieht. Doch der entpuppt sich als ihre Oma, die aus dem Pflegeheim getürmt ist. Die 69-Jährige will auf keinen Fall wieder ins Heim. Doch die Polizei bringt sie zurück. Rechtsanwältin Sylvia Beutler-Krowas kämpft dafür, dass Maries Oma wieder nach Hause kann und stößt dabei auf einen unglaublichen Skandal.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1