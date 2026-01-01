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Anwälte im Einsatz

Ich finde dich!

SAT.1Staffel 5Folge 64
Ich finde dich!

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Anwälte im Einsatz

Folge 64: Ich finde dich!

45 Min.Ab 12

Bianca Jäger ist verzweifelt: Nachdem die Taxifahrerin in der Nacht überfallen und ausgeraubt wurde, hat sie sich erst einmal krankschreiben lassen. Doch ihre Chefin unterstellt der 36-Jährigen Faulheit und mahnt sie ab. Rechtsanwältin Ulrike Tasic kann Schlimmeres verhindern. Doch plötzlich steigt der unbekannte Täter wieder bei Bianca ins Taxi.

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