Anwälte im Einsatz
Folge 64: Ich finde dich!
45 Min.Ab 12
Bianca Jäger ist verzweifelt: Nachdem die Taxifahrerin in der Nacht überfallen und ausgeraubt wurde, hat sie sich erst einmal krankschreiben lassen. Doch ihre Chefin unterstellt der 36-Jährigen Faulheit und mahnt sie ab. Rechtsanwältin Ulrike Tasic kann Schlimmeres verhindern. Doch plötzlich steigt der unbekannte Täter wieder bei Bianca ins Taxi.
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1