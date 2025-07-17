Anwälte im Einsatz
Folge 67: Meine Tochter lebt!
45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12
Kerstin und Torsten Homberg sind verzweifelt, als ihre 17-jährige Tochter Merle bei einer wilden Bootsparty ins Wasser fällt und spurlos verschwindet. Ist Merle ertrunken oder hat sie den Sturz ins eiskalte Wasser irgendwie überlebt? Rechtsanwalt Giorgio Forliano lässt nichts unversucht, um das Schicksal des Teenagers aufzuklären.
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Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1