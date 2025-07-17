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Anwälte im Einsatz

Ausgeknockt und abgezockt

SAT.1Staffel 5Folge 72vom 17.07.2025
Ausgeknockt und abgezockt

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Anwälte im Einsatz

Folge 72: Ausgeknockt und abgezockt

46 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Die 17-jährige Auszubildende Lisa Saßmann gerät unter Verdacht, ihren Vorgesetzten Tristan Voigt niedergeschlagen und ausgeraubt zu haben. Rechtsanwalt Niklas Ditberner glaubt an die Unschuld seiner Mandantin. Aber warum ist das Mädchen dann vom Tatort geflohen und untergetaucht? Und wo steckt sie?

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