Anwälte im Einsatz
Folge 74: Finger weg von Amelie!
46 Min.Folge vom 17.07.2025
Tim Keller ist seit zwei Jahren Pflegevater der kleinen Amelie. Doch plötzlich steht die leibliche Mutter des Mädchens vor der Tür und will ihr Kind zurück. Da Tim fürchtet, dass die psychisch labile Sonja eine Gefahr für die neunjährige ist, schaltet er Rechtsanwältin Alica Valiulova ein, um seine Pflegetochter zu beschützen.
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Anwälte im Einsatz
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1