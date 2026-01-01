Anwälte im Einsatz
Folge 76: Ruhe jetzt!
45 Min.Ab 12
Augenring-Alarm bei Familie Hafermann! Seit einigen Wochen ist die Nachtruhe dahin, denn ständig ziehen neue und laute Zwischenmieter in die Nachbarwohnung ein. Als schließlich auch die 17-jährige Tochter der Familie den Spaß am Lotterleben entdeckt, ist für das Ehepaar klar: Sie müssen sofort handeln! Kann Rechtsanwältin Helga Nachtigall erreichen, dass endlich wieder Ruhe im Mietshaus einkehrt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1