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Anwälte im Einsatz

Unter Hochdruck

SAT.1Staffel 5Folge 80
Unter Hochdruck

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Anwälte im Einsatz

Folge 80: Unter Hochdruck

45 Min.

Ines Thomson kann es nicht fassen: Ihre Tochter soll in der Schule mit Amphetaminen gedealt haben. Die 16-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Aber der Verdacht gegen sie erhärtet sich immer mehr. Rechtsanwältin Ulrike Tasic ist jedoch sicher, dass der Teenager zum Verkauf der gefährlichen Tabletten gezwungen wird. Aber wer setzt die Schülerin derart unter Druck? Und womit? Bei ihren Recherchen stößt die Juristin auf ein gut gehütetes Geheimnis.

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