SAT.1Staffel 2Folge 2vom 24.11.2025
44 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Das Leben einer 17-Jährigen wird zur Hölle, weil freizügige Fotos von ihr ins Netz gestellt wurden - doch wer steckt hinter der perfiden Aktion? - Eine Frau schießt vor der Wache mit einem Paintballgewehr auf ihren Vermieter. Will er das Haus tatsächlich "entmieten", um teuer zu sanieren? - Ein kindlicher Notruf, eine verletzte Babysitterin und ein Vermieter mit Blut an den Händen halten die Polizisten in Atem. Was ist geschehen?

