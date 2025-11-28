Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Einbruch mit Nebenwirkungen

SAT.1Staffel 2Folge 14vom 28.11.2025
Einbruch mit Nebenwirkungen

Einbruch mit NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 14: Einbruch mit Nebenwirkungen

44 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Einbruchsdrama mit Twist: Ein Schüler wird verdächtigt, doch hat er mit den schockierenden Hintergründen tatsächlich etwas zu tun? - Eine als Häschen verkleidete junge Frau "hoppelt" auf die Wache. Die Ermittlungen ergeben, dass der Hintergrund dieses Aufzugs nicht so lustig ist, wie es aussieht. - Als die Rentnerin Regina Merz verschwindet und eine offenbar verkleidete Person von ihrem Konto Geld abhebt, hat Tochter Simone schlimmste Befürchtungen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen