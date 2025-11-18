Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 22: Baby Boom
45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Vor einer Haustür wird ein Baby gefunden. Wie kommt das unbekannte Kind dahin? Und ist es Zufall, dass in jenem Haus ein unerfüllter Kinderwunsch herrscht? - Claudia malt sich Schlimmes aus, als bei Tochter Svea eine XXL-Summe Bares entdeckt wird. Stammt das Geld etwa aus illegalen Aktivitäten?
