Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 31: Silicon Hills
45 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Ein Überfall auf einen Schönheitschirurgen lässt für die Beamten viele Fragen offen. Zum Glück ist ein Täter noch vor Ort. - Die sechsjährige Gemma kommt nicht in der Kita an. Die Polizei jagt einem beunruhigenden Verdacht nach. - Eine 29-Jährige wählt den Notruf, weil ein Fremder in ihrem Garten herumschleicht, doch als die Beamten ankommen, haben sich die Ereignisse schon überschlagen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1