Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 7: Omi eingesperrt
45 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Pflegekraft unter Verdacht, Tochter alarmiert - welcher skrupelloser Plan steckt hinter der Angst einer alten Dame? - Patchwork-Chaos in Pizza-Uniform: Ein cleverer Plan sorgt für eine peinliche Prügelei zweier Brüder. - Eine Jugendliche wird beim Ladendiebstahl erwischt und beschuldigt den Stiefbruder der Anstiftung. Dahinter steckt ein Familiendrama.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1