Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Rätselhafte Entführung

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 05.12.2025
Rätselhafte Entführung

Rätselhafte EntführungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 5: Rätselhafte Entführung

45 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Eine junge Frau wird im Kofferraum ihres Ex-Freundes gefunden, doch der kann sich angeblich an nichts erinnern. Sagt er die Wahrheit? - Yoga, Diebstahl, Voyeurismus: Eine Spy-Cam in einer Umkleide führt die Beamten auf die Spur eines perfiden Täters. - Ein falscher Polizist ist auf Verbrecherjagd - doch mit welchem Nutzen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen