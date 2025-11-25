Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 4: Mein Auto, dein Auto
45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Als eine Frau auf dem Bürgersteig beinahe angefahren wird, fahndet die Polizei nach dem Amokfahrer: Will da jemand wahllos Menschen überfahren? - Eine Rentnerin schießt versehentlich mit einer Schreckschusspistole - und löst Ermittlungen gegen den Freund der Enkelin aus. Aber ist es wirklich seine Waffe? - Was eine Mutter und ihr Sohn beim Magnetfischen aus dem Wasser ziehen, sorgt bei der Familie für große Panik. Können die Beamten die hochexplosive Situation retten?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1