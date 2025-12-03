Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 3vom 03.12.2025
45 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus wird ein Unschuldiger verdächtigt, Leas Unterwäsche gestohlen zu haben - doch die bizarre Wahrheit liegt direkt in ihrem Umfeld. - Eine Gastronomieleiterin wird mit Hypothermie aus der Kühlkammer gerettet. Die Ermittlungen führen zu verletzten Gefühlen und einem überraschenden Geständnis. - Ein Mann in Schweinsmaske wird vor der Wache aus einem Transporter geworfen - der Fall führt tief hinein in ein Familiendrama um Vertrauen, Rache und Verrat.

