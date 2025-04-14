Zum Inhalt springenBarrierefrei
Inferno Tiefgarage

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 14.04.2025
Folge 1: Inferno Tiefgarage

48 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Wegen eines Brands in einer Tiefgarage müssen die umliegenden Bürogebäude evakuiert werden. Doch dann erscheint eine panische Tagesmutter, deren Baby noch im Auto in der Garage sitzt. Für die Feuerwehr zählt jetzt jede Minute! - Die Autobahnpolizei kommt zu einer Unfallstelle mit einem leicht verletzten Teilnehmer. Dieser stammelt unter Schock von einem verunglückten Motorradfahrer. Die Beamten machen sich auf die Suche: Ist er womöglich gefüchtet?

