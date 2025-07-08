Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Der Aufzug Albtraum
46 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Ein Aufzug bleibt stecken und wird zum Albtraum eines Klaustrophobikers! Seine Panikattacke steckt eine hochschwangere Frau an. Wird sie es rechtzeitig zur Entbindung ins Krankenhaus schaffen? Folgenschwerer Unfall auf der Autobahn! An einer Baustelle kommt ein Mann mit seinem PKW von der Fahrbahn ab - und fährt frontal in die Schaufel eines Baggers. Nicht nur er selber, sondern auch mehrere Bauarbeiter sind verletzt.
