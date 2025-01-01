Schlafwandlerin steckt in Schornstein festJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Schlafwandlerin steckt in Schornstein fest
46 Min.Ab 12
Eine aufgeregte Frau ruft Feuerwehr und Polizei, da ein vermeintlicher Einbrecher im Schornstein des Nachbarhauses feststeckt. Tatsächlich muss jemand aus dem Schornstein geborgen werden. Doch es ist jemand, mit dem niemand gerechnet hatte? Familiendrama auf der Autobahn: Der verhasste Schwiegersohn fährt seinem Schwiegervater ins Auto. Offenbar hat der Mann einen Schlaganfall erlitten! Doch auch sein Schwiegervater ist nicht ganz unschuldig an dem Crash.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1