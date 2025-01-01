Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Hochzeitscrasher

SAT.1Staffel 1Folge 2
Die Hochzeitscrasher

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 2: Die Hochzeitscrasher

45 Min.Ab 12

Die Autobahnpolizei untersucht einen schweren Unfall mit vier Teilnehmern. Der Unfallhergang wirft Fragen auf: Was hat ein Heiratsantrag damit zu tun? - Ein Badesee, ein Grill und eine Wasserpistole mit Hochprozentigem. Und plötzlich brennt ein Mann am Badestrand: Ein ungewöhnlicher Fall für die Rettungsschwimmer, die eigentlich auf gängige Bademeistertätigkeiten eingestellt waren.

