Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schiffbruch auf der Autobahn

SAT.1Staffel 1Folge 13vom 23.07.2025
Schiffbruch auf der Autobahn

Schiffbruch auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 13: Schiffbruch auf der Autobahn

46 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Eine Seniorin macht sich mit dem Elektrorollstuhl auf dem Weg zu ihrem Enkel - über die Autobahn! Als ein Fahrer sie zu spät sieht und ausweichen will, kommt es zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Großeinsatz für die Autobahnpolizei! Team DELTA entdeckt einen wild gestikulierenden, halbnackten Mann auf einem fahrenden Autotransporter. Während der Fahrer den blinden Passagier am liebsten anzeigen würde, steckt dieser in ganz anderen Problemen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen