Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Die Spur zum See
46 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Jana verschwindet spurlos aus dem Krankenhaus, nachdem sie am Vortag ihr Baby entbunden hatte. Eine Entführung? Janas Mann macht sich mit den Einsatzkräften von Hundestaffel und Feuerwehr auf die Suche. Die Autobahnpolizei eilt zu einem fahrlässig herbeigeführten Unfall: Neun Teilnehmer eines Junggesellenabschieds haben sich in einen Kleinwagen gezwängt und sind verunglückt. Doch die angetrunkenen Männer haben noch große Pläne ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1