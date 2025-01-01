Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Don't Drink and Wakeboard

SAT.1Staffel 1Folge 16
Don't Drink and Wakeboard

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Don't Drink and Wakeboard

45 Min.Ab 12

Zwei angetrunkene Cousins fahren Wakeboard und es kommt zu einem schweren Unfall auf dem Wasser. Die Rettungsschwimmer der DLRG sind in höchster Alarmbereitschaft! - Kabelbrand in der Tierstation: Schafft die Feuerwehr es, sämtliche Tiere zu evakuieren, bevor es zu spät ist? - Und: Um bei seinen Mitschülern Eindruck zu schinden, verleiht ein Schüler Filme ohne Altersfreigabe an seine Klassenkameraden. Filme, die gerade erst im Kino laufen!

