Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Rache per See
46 Min.Ab 12
Die Feuerwehr rückt aus, um ein Auto aus einem See zu ziehen. Eine Frau muss daraus gerettet werden. Doch was aussieht wie ein Unfall, entpuppt sich als berechneter Racheakt einer gehörnten Ehefrau. - Auf einer Kaffeefahrt sollen möglichst viele Billigwaren an den Mann gebracht werden. Als die teilnehmenden Rentner nichts kaufen, setzt es vom Veranstalter Strafmaßnahmen! Die Autobahnpolizei stoppt den Bus, nachdem die Rentner mit einem Schild auf sich aufmerksam gemacht haben.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1