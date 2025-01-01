Rabenmutter mit gepfefferten ArgumentenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Rabenmutter mit gepfefferten Argumenten
44 Min.Ab 12
Eine alkoholabhängige Mutter will ihr Kind, das bei Pflegeeltern aufwächst, zu sich zurückholen. Sie greift die Pflegemutter mit Pfefferspray an und verletzt diese schwer. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd auf der Straße und einem Showdown im Krankenhaus. - Ein junger Mann lässt sich auf seinem Longboard von einem Lieferwagen ziehen. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf, doch können den Skater nicht rechtzeitig stoppen. Sie finden nur eine Unfallstelle vor.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1