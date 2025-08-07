Sprung ins Kalte WasserJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 26: Sprung ins Kalte Wasser
47 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Das Ehepaar Stubbe macht sich auf seinem Schlauchboot einen schönen Tag - bis das Boot anfängt zu sinken und die Situation Schritt für Schritt eskaliert. Die Rettungsschwimmer er DLRG müssen ihr ganzes Können zeigen! - Eine Frau fährt mit ihrem Auto in einen Obststand. Dessen Betreiberin wittert eine absichtliche Attacke auf ihr Geschäft, doch die Unfallfahrerin war offenbar nicht Herrin ihrer Sinne.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1