SAT.1Staffel 1Folge 27vom 07.08.2025
Folge 27: Die Partyeskalation

46 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Die Couch landet im Pool, das Garagendach wird zur Tanzfläche, der Mülleimer brennt: Sturmfrei-Party im Haus reicher Eltern. Als die Einsatzkräfte ankommen, müssen sie sich erst einmal einen Überblick über das Chaos verschaffen. Dann wird klar, dass auch Drogen im Spiel sind. - Eine Frau erleidet eine Verbrennung im Schwimmbad. Schuld ist ihr explodierter Handy-Akku! Brisant: Der Unfall ereignete sich auf dem Sprungturm.

SAT.1
