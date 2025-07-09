Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bügeln und Rügen

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 09.07.2025
Folge 28: Bügeln und Rügen

45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Eine Frau hat sich das Bügeleisen an die Wange gehalten und sich schwere Verbrennungen zugezogen. Die Tochter der Frau sowie ihre Nachbarin lassen Zweifel daran aufkommen, dass es sich um einen Unfall handelt. - Eine Familie demonstriert gegen den Zwangsverkauf ihres Bauernhofes und blockiert deswegen mit ihrem Traktor eine Autobahn. Bauer Frank hat darüber hinaus ein Güllefass angezündet. Können Feuerwehr und Autobahnpolizei die Familie zur Räumung der Schnellstraße bewegen?

