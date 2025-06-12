Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Brautnapping

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 12.06.2025
Brautnapping

Folge 29: Brautnapping

45 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12

Ein wütender Schwiegervater entführt die Braut, weil er denkt, dass sie dem Bräutigam untreu ist. Dabei gibt es für seinen Verdacht eine denkbar einfache Erklärung. - Der Erlebnistag im Zirkus wird Charlotte zum Verhängnis: Sie verletzt sich bei einem Trapez-Kunststück und muss nun von der Feuerwehr gerettet werden. - Und: Die Auszubildende einer Mode-Boutique trägt extrem enge Skinny Jeans, um ihren Chef zu beeindrucken. Plötzlich spürt sie ihre Beine nicht mehr.

