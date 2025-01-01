Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 30: Rache per See
46 Min.Ab 12
Die Feuerwehr rückt aus, um ein Auto aus einem See zu ziehen. Eine Frau muss daraus gerettet werden. Doch was aussieht wie ein Unfall entpuppt sich als berechneter Racheakt einer gehörnten Ehefrau. - Ein Fallschirmlehrer fliegt bei einem Tandemsprung mit seiner Schülerin in einen Baum. Die Höhenretter der Feuerwehr müssen die beiden mithilfe einer Drehleiter wieder auf den sicheren Boden befördern.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1