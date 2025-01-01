Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 1Folge 31
Folge 31: Best Of Autobahnpolizei

43 Min.Ab 12

Die Autobahnpolizei wird zu einem Unfall mit einem Wohnwagen gerufen. Bei ihrer Ankunft müssen die Beamten feststellen, dass im Anhänger Kinder mitgefahren sind.c- Weil sie mit ihrem Kind, der nicht vorhandenen Ortskenntnis und dem Navigationsgerät überfordert ist, fährt eine Frau verkehrt herum auf die Autobahn auf und wird zur Falschfahrerin: Die Beamten der Autobahnpolizei sind gefragt.

