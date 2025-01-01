Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Best of Zoll
50 Min.Ab 12
Der Zoll hat den Tipp bekommen, dass auf einer Baustelle Schwarzarbeiter eingesetzt werden. Bei der folgenden Razzia entdecken die Beamten gleich mehrere illegal Beschäftigte. Einer von ihnen ergreift die Flucht - und stürzt dabei aus dem zweiten Stock in die Tiefe. - Ein dubioser Hundeschmuggler versucht mehrere Tiere nach Deutschland zu schleusen. Zwei Frauen erwarten ihr neues "Familienmitglied" - doch sie haben nicht mit den miesen Methoden des Schmugglers gerechnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1