Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Best Of DELTA # 1
47 Min.Ab 12
Eine Frau hat sich das Bügeleisen an die Wange gehalten und sich schwere Verbrennungen zugezogen. Die Tochter der Frau sowie ihre Nachbarin lassen Zweifel daran aufkommen, dass es sich um einen Unfall handelt. - Die Rettungskräfte von Team DELTA treffen auf der Fahrt zur Zentrale auf einen Messerstecher. Der Mann wird überwältigt, doch kommen die Sanitäter noch rechtzeitig, um sein Opfer zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1